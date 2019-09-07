مسيرة فلسطينية من غزة ألقت جسما غير معروف فوق المستوطنات وعادت للقطاع

أفادت وسائل إعلام عبرية، عن تحليق ​طائرة​ مسيرة مسلحة فوق مستوطنات الغلاف جنوب ​قطاع غزة​، بعد تسللها من شرق رفح. وقال موقع "حدشوت 24" العبري، "إن حوامة حوامة مسلحة تسللت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات وألقت جسما غير معروف ثم عادت إلى قطاع غزة بسلام".

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