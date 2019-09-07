واس": للمواطن القطري الحق بدخول السعودية وفق الاجراءات النظامية

ذكرت وكالة ​الانباء​ ​السعودية​ "واس" أن "السعودية ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحنا طرفا فيها وللمواطن القطري حق دخول الأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية"، مشيرا الى أن "السعودية راعت الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وعالجت أوضاع العمّال العاملين لدى القطريين والنظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية، كذلك سهلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذها المعتمدة".

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