قائد الجيش الايراني: الضغط الأميركي على النظام الإسلامي باء بالفشل

لفت القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي الى إن "سياسة أميركا في ممارستها الضغوط على النظام الإسلامي باءت بالفشل ".
وأشار موسوي في مراسم بحضور قوات التعبئة في مدينة قم أن "أميركا لا تكتفي بتبعية الشعوب لها بل تطالبهم بالاستسلام الشامل والانصياع لها".
وأكد القائد العام للجيش أن "قواتنا المسلحة تمتلك أحدث المعدات الدفاعية فضلا عن شبابها المؤمن المضحي من أجل الوطن"، محذرا "الأجانب من مغبة زيادة التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة لأنهم سيكونون في موقف لا يحسد عليه".
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