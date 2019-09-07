اصابة 3 جنود اسرائيليين في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني شرق قلقيلية شمال الضفة

افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن اصابة 3 جنود في ​عملية طعن​ نفذها فتى فلسطيني على مدخل بلدة عزون شرق مدينة ​قلقيلية​ شمال ​الضفة الغربية​ المحتلة. ولفتت الى ان عملية الطعن نفذها طفل فلسطيني، وذكرت ان احد المستوطنين المصابين بعملية الطعن وصفت جراحه بالخطيرة.

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