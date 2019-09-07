توقيف 10 أشخاص في إيطاليا بينهم إمام في عملية لمكافحة الإرهاب









اسماء السيد - روما: أعلن القضاء الإيطالي السبت أنه أصدر مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص، بينهم إيطاليان وثمانية من أصول تونسية، يشتبه في تمويلهم الإرهاب، بينهم إمام تيرامو في أبروزو في وسط إيطاليا.

جاء في بيان لنيابة لاكويلا كبرى مدن منطقة أبروزو أنه يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص "أقاموا حسابات مزورة عبر شركات عدة لجمع مبالغ مالية كبيرة، جاء قسم منها من التهرب الضريبي".

قال المصدر نفسه إن هذه الأموال كانت تستخدم "أيضًا لتمويل أنشطة مرتبطة بجبهة النصرة"، الجناح السوري السابق لتنظيم القاعدة.

أضاف البيان أن قسمًا من المبالغ كان مخصصًا لأئمة في إيطاليا "دين أحدهم بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية". وتابع البيان أن بين الأشخاص الـ10 محاسبة إيطالية، موضحًا أنه تم حجز ممتلكات وعقارات بقيمة "تزيد على مليون يورو".

