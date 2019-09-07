دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على سبب وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تداولت مواقع صحفية مصرية وعربية، التقرير الطبي المبدأ حول وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي تُوفي مؤخرًا هو الأخر.

وفاة عبدالله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.. تعرف على السبب alqiyady 1 وفاة عبدالله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.. تعرف على السبب

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وأشار التقرير الطبي المبدأي المتداول، إلى أن سبب وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مصري، أزمة قلبية مفاجئة أصابته فنُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات عبر السيارة التي كان يستقلها هو وصديقه. وأوضح التقرير ذاته، أن عضلة القلب لعبد الله وجهازه التنفسي قد توقف؛ حيث ظهرت عليهم علامات الوفاة في تمام الساعة التاسعة ونصف وأربعة دقائق، من مساء أمس الأربعاء.

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بعد وفاته.. من هو محمد مرسي

وأضاف التقرير أنه تم على الفور البدء في عمل إنعاش قلبي رئوي طبقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة بتركيب أنبوبة حنجرية وإعطاء أدوية "أدرينالين – واليكزيت:؛ حيث أفاد ذوي عبد الله أنه يتعاطى عقارًا من عائلة "البنزوديازبين مثل الدورميكم وأدوية أخرى، مثل الكلوزابيكس والسياليس".

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© alqiyady تعرف على سبب وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي المزيد: وأشار التقرير إلى أن الإنعاش القلبي الرئوي استمر لمدة وصلت إلى 44 دقيقة قبل أن يتم الإعلان عن الوفاة الوفاة الساعة العاشرة والربع مساء الأربعاء في حضور أطباء الطوارئ.

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