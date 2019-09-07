شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة الاعتداء على بريد أو موقع إلكترونى والحسابات الخاصة واختراقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة اختراق البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ووضع عقوبات مغلظة ضد مرتكبى هذه الجرائم.

وفى هذا الصدد، نظمت المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الالكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.