جرافة تقتل امرأة وترسل رضيعتها للمستعجلات…عملية إصلاح منزل تتحول إلى مأساة بإقليم سيدي افني

تسببت جرافة زوال يوم الجمعة، في وفاة سيدة وإصابة رضيعتها بجروح خطيرة، بعد أن انهار فوقهما جدار بدوار ادوبلا، جماعة اثنين أملو، إقليم سيدي إفني.

وأفاد مصدر “اليوم 24″، أن الهالكة لقيت مصرعها أثناء جلوسها حاملة رضيعتها، بالقرب من جدار المنزل، وذالك بسبب أشغال باشرها مالك المنزل قبل ينهار في غفلة منها، متسببا في وفاتها على الفور.

وأضاف المصدر ذاته، أن رضيعة الهالكة أصيبت بجروح بليغة، نقلت على إثرها على وجه السرعة ءلى مستعجلات المستشفى الجهوي بمدينة كلميم.

هذا واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، والتي تمكنت من انتشال جثمان الهالكة من تحت الأنقاض، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات، وفتح تحقيق حول الحادث.