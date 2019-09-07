جثة ستيني تستنفر السلطات في الداخلة

أثارت جثة رجل في عقده السادس داخل شقة استنفارا أمنيا، صباح أمس الجمعة، في مدينة الداخلة.
وحسب مصادر”اليوم24″، فإن الهالك عثر عليه جثة هامدة، داخل شقة يكتريها في الحي الحسني في الداخلة.
وأفادت المصادر ذاتها أن جيران الهالك لاحظوا غيابه منذ أزيد من يوم، خصوصا أنه يعيش لوحده داخل شقة.
إلى ذلك، حلت في عين المكان السلطات الأمنية، التي عثرت على الرجل الستيني، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات في المركز الاستشفائي الحسن الثاني في الداخلة، قصد تشريحها لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.
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