سباق الرئاسة لشبيبة حزب بنعبد الله ينطلق وترقب لرسائل سياسية

ينطلق، مساء اليوم الجمعة، في مركب مولاي رشيد للطفولة والشباب في بوزنيقة، رسميا، السباق نحو رئاسة منظمة الشبيبة الاشتراكية، الدراع الشبابي لحزب التقدم والاشتراكية.

وحسب مصادر حزبية، فإن أبرز المرشحين للكتابة العامة لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، هم ثلاثة، إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب الموازية، وعادل الجوهري، رئيس القطاع الطلابي، والصحافي، ويونس سراج، عضو المكتب الوطني للشبيبة، والذي يحظى بدعم الكاتب الوطني السابق جمال بنشقرون.

المؤتمر الوطني الثامن لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، الذي سينطلق، اليوم، ويستمر إلى غاية، يوم الأحد المقبل، ينظم تحت شعار “الشباب.. وتكريس الخيار الديمقراطي”، وينتظر أن يناقش فيه المؤتمرون أوراق المؤتمر.

مؤتمر شبيبة التقدم والاشتراكية، الذي يرتقب أن يحضره رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لفت أنظار المتتبعين إليه، إذ يرتقب أن يفتتحه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، في كلمة يتوقع أن تحمل الكثير من الرسائل السياسية، خصوصا أنها تأتي في سياق الاستعداد لتعديل وزاري، سبق للملك محمد السادس أن طلبه من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.