جنسية الربان مكسيكية.. التفاصيل الكاملة لحادث سقوط مروحية ضواحي طنجة 

في تطورات جديدة عرفتها حادثة سقوط مروحية، اليوم الجمعة، بسبت الزينات ضواحي طنجة، علم “اليوم24” أن ربان الطائرة يدعى تافيرا مارتينيز من جنسية مكسيكية ويبلغ من العمر 43 عاما.
وكشفت مصادر الموقع، أن الربان كان يحلق في علو منخفض لكي لا تلتقطه أجهزة الرادار، خصوصا وأنه اخترق الأجواء المغربية، لكن عطلا أصاب محرك طائرته جعلها تسقط في دوار الصفصافة.
ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون الأمر متعلقا بأحد أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات تعمل ما بين المكسيك وإسبانيا والمغرب.
وكان سقوط طائرة مروحية، صباح اليوم، بجماعة سبت الزينات ضواحي طنجة، قد خلف حالة من الهلع في صفوف سكان دوار الصفصافة، وجرى توقيف ربانها الذي أصيب بجروح طفيفة.
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