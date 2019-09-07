طقس السبت.. سحب منخفضة مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا السبت، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب عند الصباح و الليل، وفوق سواحل و سهول المحيط الأطلسي و الواجهة المتوسطية.

وستظهر خلايا غير مستقرة محملة بزخات رعدية محليا قوية فوق مرتفعات الأطلس، وسهولها الغربية، و هضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، والسايس، والريف و الساحل المتوسطي.

وستهطل أمطار ضعيفة متفرقة في بعض الأحيان بالسهول المحيطية و السواحل الوسطي، عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق.

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وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة من القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي و بالمنطقة الشرقية و من القطاع الغربي، و أحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة فستنخفض خلال النهار .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.