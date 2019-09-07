طقس السبت.. سحب منخفضة مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا السبت، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب عند الصباح و الليل، وفوق سواحل و سهول المحيط الأطلسي و الواجهة المتوسطية.
وستظهر خلايا غير مستقرة محملة بزخات رعدية محليا قوية فوق مرتفعات الأطلس، وسهولها الغربية، و هضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، والسايس، والريف و الساحل المتوسطي.
وستهطل أمطار ضعيفة متفرقة في بعض الأحيان بالسهول المحيطية و السواحل الوسطي، عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة من القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي و بالمنطقة الشرقية و من القطاع الغربي، و أحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.
أما درجات الحرارة فستنخفض خلال النهار .
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.
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