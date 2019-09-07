إصابة إسرائيليين طعنا قرب عزون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب إسرائيليان بإصابات متفاوتة نتيجة تعرضهما للطعن، صباح اليوم السبت، في قرية عزون الواقعة شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وعلم أن أحد المصابين (17 عاما) قد أصيب بصورة خطيرة، بينما أصيب والده (60 عاما) بإصابات طفيفة.
وبحسب طواقم الإسعاف فقد سلمهم الجيش الإسرائيلي مصابين اثنين، على حاجز "إلياهو" (ما يطلق عليه أيضا "حاجز "ألفيه منشي" نسبة للمستوطنة)، جنوب قلقيلية.
وأضافوا أن الشاب كان مصابا بعدة طعنات في بدنه، أما الثاني فقد أصيب بطعنة في يده.
وبعد تقديم الإسعافات الأولية لهما في المكان، نقلا إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا.
ورجح موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أنهما هوجما في قرية عزون. ونقلت عن مصادر في قوات الاحتلال قولها إن الخلفية لا تزال غير واضحة، وإن المصابين قدما من الجنوب لتلقي علاج أسنان لدى طبيب فلسطيني.
وأضافت أن الجيش بدأ التحقيق في ظروف الحادث.
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