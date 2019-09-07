شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الطالب العمودي الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل

برعاية كريمة من سعادة الدكتور عمر عبدالله بامحسون مؤسس مؤسسة الأمل للتنمية بروم والمدير العام لمديرية بروم ميفع العقيد ناصر علي الشعيبي وعضو مجلس أمناء المؤسسة الدكتور سعيد سليمان الشماسي أقامت مؤسسة الأمل للتنمية عصر اليوم الجمعة حفلا تكريميا للطالب أسامة أحمد علي العمودي بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية اليمنية في امتحانات الثانوية العامة القسم العلمي للعام الدراسي 2018 /2019م.

وفي الحفل الذي بداء بآي من الذكر الحكيم تلاها الأستاذ محمد سعيد باجبار، القى الدكتور الشماسي والعقيد الشعيبي كلمتين هنئوا خلالها الطالب أسامة العمودي بهذا الإنجاز مثمنين دور أسرته في دعمه ورعايته ومشيدين بدور معلميه واساتذته، وحاثين الطلاب على الإقتداء بالطالب العمودي في بذل مزيد من الجهود وتحقيق نتائج مشرفة في التحصيل العلمي، مثمنين الدور البارز لراعي التعليم الدكتور عمر عبدالله بامحسون لرعايته لأبنائه الطلاب.

القى بعد ذلك الدكتور خالد حسن الجوهي كلمة نيابة عن والد المحتفى به واسرته، نقل خلالها عظيم امتنانه وشكره للفتة الكريمة من قبل رعاة الحفل ومؤسسة الأمل للتنمية وأبناء مدنية بروم مهديا النجاح الذي حققه الطالب أسامة للجميع وشكرا دور معلميه وإدارته المدرسية على اهتمامهم ورعايتهم له.

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واختتم الحفل بفقرة التكريم وتقديم جوائز واهدايا للطالب المحتفى به من قبل سعادة الدكتور سعيد سليمان الشماسي حيث قدم جهاز كمبيوتر محمول، وهدية عينية ومالية من قبل مؤسسة الأمل للتنمية قدمها نيابة عن طاقم المؤسسة الدكتور عبدالله مهدي بامهدي، إلى جانب هدايا قدمت من قبل أسرة آل العمودي ببروم ومؤسسة العمودي للتنمية والدكتور فائز محمد بامزاحم وفريق سفراء الخير التطوعي وملتقى شباب بروم التطوعي ومحلات الشماسي للرياضة وأسامة سعيد الشماسي وحسن خالد الجوهي وأحمد عبدالرحمن العمودي.

وشهدت الفعالية الإحتفائية إقامة لعبة العدة التراثية وتقديم وصلة استعراضية ترحيبية من قبل زهرات فريق سفراء الخير التطوعي، وقدم فقرات الحفل الإعلامي مطيع بامزاحم، وشارك في تنسيق الحفل فريق سفراء الخير التطوعي وملتقى شباب بروم التطوعي.

حضر الحفل مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن المسجدي وعدد من مدراء المكاتب بمديرية بروم ميفع وعدد من التربويين والشخصيات الإجتماعية وأصدقاء الطالب أسامة العمودي وجمع غفير من المواطنين.