شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يتوعد بالقصاص من قتلة الضابط العيدروس والان مع التفاصيل

استنكرت السلطات المحلية في محافظة حضرموت وقيادات المنطقة العسكرية الثانية حادثة مقتل النقيب عبدالواسع أحمد حسن العيدروس الضابط بالمنطقة العسكرية الثانية والذي طالته أيادي الغدر والإرهاب بوادي حضرموت.

وعبر محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني عن استنكاره للحادث الاجرامي الارهابي الذي تعرّض له الضابط عبدالواسع العيدروس الذي يعد من خيرة القيادات الوطنية العسكرية الشابة والمؤهلة، حيث أسهم مع زملائه من أبطال المنطقة العسكرية الثانية في تحرير ساحل حضرموت من فلول عناصر الإرهاب في أبريل عام 2016م.

وأدان البحسن بشدة هذا الحادث الإرهابي، مؤكداً أن الحرب ستتواصل بقوة وبهمم عالية ضد الإرهاب لاجتثاثه من جذوره، وقال إن هذه الأحداث المأساوية لن تثنينا عن مبادئنا وعن صلابتنا في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب أينما كان.

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ووتعهد البحسني بالقصاص ضد قتلة العيدروس وقال: سنتابع هذه العناصر وسننال منها لتنال القصاص ولتكون عبرة للآخرين.

وذكر أن الإرهاب آفة خطيرة، وهناك من يتربص بحضرموت وكوادرها وأبنائها، لكن أبطال مؤسستنا العسكرية والأمنية سيكونون لهم بالمرصاد وعيوناً ساهرة لحفظ أمن حضرموت.

وتقدّم المحافظ بخالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد النقيب عبدالواسع أحمد حسن العيدروس.