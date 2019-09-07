شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: تصريحات قرقاش الأخيرة تعكس ثقة إماراتية بدور المملكة والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن تصريحات وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور محمد قرقاش، تعكس ثقة إماراتية بدور السعودية الإقليمي.

وأضاف الزعتر، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم السبت، أيلول 07، 2019: الرسالة تحمل معها تأكيد أن الرياض قبلة الحل للأزمات العربية، وأن الإمارات كانت ولازالت وستظل تقف بجانب المملكة، وهي تصريحات تعكس عمق العلاقة بين البلدين.

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وأضاف الزعتر: من لايزال يحاول أن يوهم نفسه بأنه هناك خلافا أو اختلافا سعوديا - إماراتيا، هو للأسف جاهل لم يقرأ جيداً عمق العلاقة بين الرياض وأبوظبي ، وعمق التحالف بين البلدين ، وقراءته بأن هناك خلافا سعوديا - إماراتيا هي ليست مبنية على حقائق ووقائع بل هي مبنية على أحلام وآمال.

وقال قرقاش، في وقت سابق اليوم: تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الامارات الى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة، التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة.

وأكد الوزير الإماراتي وقوف أبوظبي مع المملكة العربية السعودية في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.