شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي مصري: لا يمكن التسامح مع ما ارتكبته قطر يوم 4 سبتمبر في اليمن والان مع التفاصيل

رأى مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل، أنه لا يمكن لأحد التسامح مع ما ارتكبته قطر في أحداث 4 سبتمبر (أيلول) ومحاولتها لزعزعة أمن الخليج العربي وتورطت في استشهاد الجنود الإماراتيين وغيرهم من أعضاء التحالف العربي.

ونقل موقع 24 عن إسماعيل قوله إن قطر سعت كثيرا للوقيعة بين أعضاء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلا أن كافة هذه المحاولات فشلت، ولم تنجح في ضرب الأمن القومي الخليجي الذي يعتبر كتلة واحدة لا تتجزأ.

وأضاف إسماعيل أن تورط قطر في أحداث 4 سبتمبر (أيلول) في العام 2015، كان بداية المواقف التي انتهجتها تجاه الدول الخليجية والعربية الأخرى والتقرب من إيران وأحد الطعنات الكبرى التي وجهتها للدول العربية، وانشقت بها عن الصف الخليجي والعزوف عن مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت بعد ذلك تمارس محاولات مكشوفة لزعزعة أمن المنطقة.

وأكد إسماعيل على أن قطر لا تدرك ماذا تفعل حيث تتلقى توجيهات من دول تتحكم في قراراتها، حيث لا تدرك أنها الخاسر الأكبر فيما يتعلق بتلك التهديدات، بل في الوقت نفسه تسعى لتشدين علاقات قوية مع إيران وتركيا اللذان يتدخلان في المنطقة بشكل فج.