شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا فرنسيس يبدأ زيارة إلى مدغشقر والان مع التفاصيل

يلتقي البابا فرنسيس اليوم السبت، سلطات مدغشقر التي تعد واحدة من أفقر دول العالم وتهزها أزمات سياسية متكررة، قبل أن يلتقي مواطني الجزيرة الذين ينتظرون بفارغ الصبر كلماته.

ووصل الحبر الأعظم الذي يوصف بأنه "بابا الفقراء"، إلى موزمبيق مساء الجمعة. وسيلتقي 12 ألف شاب على الأقل من الكشافة الكاثوليكية مساء السبت، من أجل أمسية صلاة في حقل أعد لهذه المناسبة.

وسيلتقي البابا صباح اليوم السبت، الرئيس أندري راجولينا الذي عاد إلى السلطة العام الماضي في انتخابات وعد خلالها السكان بوظائف ومساكن. وكان قد شغل منصب الرئاسة بدون انتخابات بين 2009 و2014.

ومن أهم محطات زيارة البابا الأرجنتيني إلى هذه الدولة الإفريقية الواقعة في المحيط الهندي، قداس كبير الأحد يتوقع أن يحضره حوالى 800 ألف شخص بدأوا يتدفقون على العاصمة التي انتشرت فيها لوحات إعلانية تحمل صور الحبر الأعظم.

ولضمان أمن هذا التجمع، قررت السلطات نشر 700 شرطي ودركي في الموقع الذي تم تزويده بمئتي كاميرا للمراقبة.

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وسيساعد هؤلاء شباب الكشافة الكاثوليك الذين يلتقون البابا مساء السبت.

وقال منسق المتطوعين في الكشافة للمساعدة في ضمان أمن البابا تافيكا فانوميزانا (39 عاماً)، إنه يأمل "في تغيير كبير في المجتمع بعد مرور البابا وخصوصا خفض بطالة الشباب".

وأكثر من نصف الشباب لا يجدون وظائف حتى عندما يكونون من خريجي الجامعات.

ومدغشقر خامس أكبر جزيرة في العالم تبلغ مساحتها 587 ألف كيلومتر مربع وتضم 25 مليون نسمة. ويعيش 9 من كل 10 أشخاص فيها بأقل من دولارين يومياً. ولم تسمح الاضطرابات في البلاد بتقدم تنميها الاقتصادية التي تعتمد على الزراعة.

وكانت آخر زيارة لحبر أعظم إلى مدغشقر قام بها البابا يوحنا بولس الثاني قبل 30 عاماً.