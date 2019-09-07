شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي: 636 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا لحوثي خلال أسبوع والان مع التفاصيل

أوضح تقرير حقوقي صادر عن ارتكاب مليشيا ايران الحوثية أكثر من 636 جريمة وانتهاكا ضد المدنيين خلال اسبوع في الفترة من 25 أغسطس الماضي وحتى 2 سبتمبر الحالي.

وذكر التقرير الصادر عن الشبكة الحقوقية ان تلك الانتهاكات تنوعت بين جرائم قتل خارج نطاق القانون وإصابات في أوساط المواطنين وسطو مسلح على ممتلكات خاصة وإحراق للمنازل، علاوة على الانتهاكات التي طالت المرافق الصحية وتقويض سلطة الدولة والتجنيد مقابل الغذاء.

واتهم التقرير الحقوقي الذي أصدرته الشبكة ميليشيات الانقلاب بنقل أسلحتها إلى المساجد وأحياء آهلة بالسكان وسط صنعاء، كما اتهمها بإجبار 50 مواطناً في محافظة عمران (شمال صنعاء) على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية تمنحها المنظمات الإغاثية.

وأوضحت الشبكة في تقريرها إن فريقها الميداني رصد «قيام ميليشيات الحوثي بنقل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان وكذلك إلى المساجد حيث نقلت ميليشيات الحوثي مؤخرا كميات كبيرة من الأسلحة إلى بدروم مسجد السلام بحي الحصبة في صنعاء».

وبحسب الفريق فقد سجل للشبكة 34 حالة قتل، بينها، خمس نساء، و3 أطفال منها 4 حالات نتيجة طلق ناري، وحالتان نتيجة رواجع المقذوفات، وحالة واحدة نتيجة تصفية لمعتقل في سجونها، و3 حالات نتيجة أعمال القنص، و4 حالات نتيجة للقصف العشوائي على المنازل السكنية، و8 حالات نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات، و3 حالات اغتيال في محافظة إب ضد مجهول بينهم الشابة ولاء صادق الجبري 19 عاماً بمحافظة إب.

اغتيالات:

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كما سجل فريق الرصد «قيام ميليشيات الحوثي باغتيال الشيخ الموالي لها أحمد الشعملي أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم بصنعاء. ووفاة شيخ مسن 62 عاماً بأزمة قلبية أثناء مراجعته أولاده المختطفين لدى ميليشيات الحوثي منذ عام دون أي تهمة، إلى جانب رصد 36 حالة إصابة بينهم طفلان وست نساء».

وتسجيل 19 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين في إب وصنعاء وذمار وريمة وصعدة وإحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب وسط انتشار كبير ومخيف لجرائم السرقات والسطو على الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

حالات سطو:

وأكد الشبكة إنها سجلت 20 حالة سطو حوثية على أملاك وعقارات المواطنين في محافظة إب خلال فترة التقرير، إضافة إلى نهب منزل أحد المغتربين والاعتداء على النساء، ونهب جميع المقتنيات من ذهب وسلاح وجناب في محافظة ذمار.

ورصد الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات 49 حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات، منها 32 حالة تضرر جزئي لمنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نتيجة القصف الهستيري والعشوائي لميليشيات الحوثي على منازل المدنيين.

ووثق الفريق الحقوقي 11 حالة لانتهاكات طالت المستشفيات والقطاعات الصحية حيث قصفت ميليشيات الحوثي مستشفى 22 مايو في محافظة الحديدة، إضافة إلى مركزين صحيين. كما قامت ميليشيات الحوثي - بحسب التقرير - بإغلاق 8 مستشفيات في العاصمة صنعاء، كما جددت قصفها على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة و3 محطات بنزين.