شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الحكومي الروسي يعلن عن تحضيرات لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

كشف التلفزيون الحكومي الروسي، أن الاستعدادت بدأت، اليوم السبت، لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونشر لقطات لحافلات تغادر سجن ليفورتوفو في موسكو.

وأعلنت الشبكة الإخبارية "روسيا 24"، أن "الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادت لتبادل أسرى".

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس حافلتين تغادران وسط حماية كبيرة للشرطة، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.