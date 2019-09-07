شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي تعلن حالة الحداد في جميع أنحاء البلاد والان مع التفاصيل

أعلنت زيمبابوي، السبت، حالة الحداد في جميع أنحاء البلاد حتى تشييع أحد آخر "آباء الاستقلال" في أفريقيا الرئيس السابق روبرت موجابي في جنازة لم يعلن موعدها حتى الآن.

وتنتظر زيمبابوي إعادة جثمان رئيسها السابق الذي توفي عن 95 عاما في سنغافورة بعد أقل من عامين على الإطاحة به.

وقال آدم مولاي أحد أقرباء الرئيس الراحل إن الجثمان لن يتم إعادته "السبت" بل الأسبوع المقبل على الأرجح، فيما كشف قريب آخر أن العائلة لم تقرر بعد مكان دفنه.

وأعلن إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي، الجمعة، وفاة رئيس البلاد السابق روبرت موجابي.

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وكتب منانجاجوا في تغريدة عبر حسابه الرسمي للرئاسة على موقع "تويتر" قائلا: "أُعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس والرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موجابي".

وأوضح مصدر إعلامي أن موجابي توفي في سنغافورة، حيث يتلقى العلاج هناك خلال السنوات القليلة الماضية.

يذكر أن الجيش في زيمبابوي أطاح بموجابي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 لينهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وتولى روبرت موجابي حكم زيمبابوي على مدار 37 عاما امتدت خلال الفترة بين 1980 و2017، وتولى السلطة في "روديسيا" السابقة عند استقلالها عام 1980 التي تحولت إلى زيمبابوي.

لكن خلال عهده تحول من بطل الاستقلال المقرب من الغرب إلى متسلط مارس قمعا دمويا ضد المعارضة السياسية وتسبب في انهيار اقتصاد بلاده، ويعد حكم موجابي أحد أطول العهود في أفريقيا.