شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 8 أيّام.. تونس تبدأ سلسلة مناظرات بين المرشحين للانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل

قبل 8 أيّام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسيّة، تُنظم تونس ابتداء من السبت وعلى مدى 3 ليال مناظرات بين المرشحين الـ26.. وتم توزيع المرشحين على 3 أمسيات، 9 السبت و9 الأحد و8 الإثنين، على أن تستمرّ الأمسية الواحدة ساعتين ونصف ساعة.

والمناظرات التي اختير لها عنوان "الطريق إلى قرطاج-تونس تختار" ستُبثّ على 11 قناة تلفزيونيّة بينها قناتان عامّتان، وعبر أثير نحو عشرين إذاعة.

وسيكون بين المرشّحين المشاركين في المناظرة مساء السبت، المرشح عبدالفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق المهدي جمعة، إضافة إلى عبير موسى.

وسيكون هناك كرسي فارغ للمرشّح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن بتهم تتعلّق بتبييض أموال.

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ودعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.

ويبدو أن الطريق إلى قصر قرطاج لن يكون مرصعا بالورود أمام 26 مرشحا، وسط أجواء انتخابية ينتقدها غالبية المرشحين جراء مؤامرات تحالف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتنظيم الإخوان الإرهابي وتلفيقه قضايا لمنافسيه لتصفية الساحة السياسية لصالحهما.

ويستمر في تونس الجدل حول السباق الرئاسي المليء بالاضطرابات بين مرشح في السجن وآخر في المنفى وقيادات حزبية تهرب للخارج خشية التنكيل بها، وسط اتهامات لحركة النهضة الإرهابية وحكومة الشاهد بتعكير العملية الانتخابية.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر الجاري تضم 26 مرشحاً، وذلك عقب إقصاء 4 مرشحين من السباق الانتخابي الذي تشهده البلاد بعد نحو أسبوعين.