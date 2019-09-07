الداخلية: الشرطة الاتحادية ستستلم الملف الامني لاربع محافظات الشهر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الامني، وستستلم الملف لاربع محافظات الشهر المقبل، فيما اكدت استعدادها الكامل بشأن شهر محرم. يتبع..

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