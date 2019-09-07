إخماد حريق اندلع داخل فندق في كربلاء وإخلاء 160 نزيلاً

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل فندق مكون من سبعة طوابق في محافظة كربلاء"، مشيراً إلى "إخلاء 160 نزيلاً من الزائرين الأجانب".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إجراء إسعافات أولية لعدد من النزلاء بسبب الدخان الكثيف"، مشيراً إلى "إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية".

