إخماد حريق اندلع داخل فندق في كربلاء وإخلاء 160 نزيلاً

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بإخماد حريق اندلع داخل فندق في كربلاء وإخلاء 160 نزيلاً من الزائرين الأجانب، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات جراء الحريق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل فندق مكون من سبعة طوابق في محافظة كربلاء"، مشيراً إلى "إخلاء 160 نزيلاً من الزائرين الأجانب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إجراء إسعافات أولية لعدد من النزلاء بسبب الدخان الكثيف"، مشيراً إلى "إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إجراء إسعافات أولية لعدد من النزلاء بسبب الدخان الكثيف"، مشيراً إلى "إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية".
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