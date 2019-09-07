نائب عن سائرون: تغريدات الصدر ليست تخليا عن الحكومة أو سحب الثقة منها

اعتبر النائب عن سائرون برهان المهموري، السبت، ان تغريدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليست تخليا عن الحكومة أو سحب الثقة منها، مبينا ان هذه التغريدات كانت وما زالت من أجل تقويم الحكومة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المعموري قوله ان "تغريدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واضحة للجميع باعتبار أن ما يحصل هو ليس مجرد تخلٍ عن الحكومة أو سحب الثقة منها"، مبينا ان "هناك كثيراً من التغريدات كانت وما زالت من أجل تقويم الحكومة بما في ذلك التغريدة الأخيرة".

واضاف ان "كل ما يحصل لصالح الحكومة لأن الصدر يريد أن يمنح الحكومة قوة في التصرف لحماية البلد وهيبة الدولة ومؤسساتها"، مشيرا الى ان "المطلوب الآن قوة للأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك سيادة العراق يجب أن تكون مصانة وفي إطار مؤسسات مهيبة بعيداً عن تشتت القرارات".

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وتابع انه "يتوجب على رئيس الوزراء أن يحصر كل القرارات المصيرية بيده وعدم السماح بتشتت وإصدار قرارات منفردة بعيدة عن التقلبات السياسية"، موضحا ان "الحكومة وحين تم التصويت على منهاجها الوزاري إنما هي حكومة خدمات، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك بالطريقة التي ترضي المواطن وترتفع إلى مستوى الطموح طبقاً للمنهاج الوزاري الذي تم إقراره، بينما نجد أن هناك إخفاقات كثيرة في تنفيذ البرنامج الحكومي".

واكد المعموري انه "في الفصل التشريعي المقبل سوف تكون هناك استضافة لرئيس الوزراء وبعض الوزراء لكي يشرحوا لنا ما النسبة الحقيقية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج الحكومي"، لافتا الى ان "ما عبر عنه الصدر حتى في سياق التحذير إنما هو دعم لرئيس الوزراء لأنه في النهاية يريد حكومة قوية".

واعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اول امس الخميس، عن نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد باعلان البراءة منها في حال عدم اتخاذها اجراءات صارمة.