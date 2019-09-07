إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر رسمية، أن البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألف و900 ليتر من الوقود المهرب.

وأضافت أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديمهم إلى القضاء، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

