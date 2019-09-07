اقترح رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، السبت، تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد الشعبي، لتلافي ما وصفها بـ"التداعيات السلبية الخطيرة" الناتجة عن تعدد القوى العسكرية.
وقال علاوي في تغريدة على موقع "تويتر": "لطالما أكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن، ومنع تعدد القوى العسكرية لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة".
وأضاف، أن "الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع".
وأشار إلى أنه "لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد وجيش واحد وقرار واحد وقيادة واحدة".
وأضاف، أن "الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع".
وأشار إلى أنه "لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد وجيش واحد وقرار واحد وقيادة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي يقدم مقترحا لمنع تعدد القوات العسكرية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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