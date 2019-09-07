علاوي يقدم مقترحا لمنع تعدد القوات العسكرية بالعراق

وقال علاوي في تغريدة على موقع "تويتر": "لطالما أكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن، ومنع تعدد القوى العسكرية لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة".

وأضاف، أن "الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع".



وأشار إلى أنه "لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد وجيش واحد وقرار واحد وقيادة واحدة".