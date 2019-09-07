بدء عملية تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا

كشفت وسائل إعلام روسية عن أن حافلات يُعتقد أنها تقل أسرى أوكرانيين وصلت إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو في الوقت الذي تجرى فيه على ما يبدو عملية كبيرة لتبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا.



وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، إن طائرة تقل مسؤولين بالحكومة الأوكرانية وصلت في الوقت ذاته إلى ذات المطار.

وكانت وكالات أنباء ذكرت في وقت سابق أن حافلتين غادرتا سجن ليفورتوفو في موسكو برفقة قوات من الشرطة.

وقال شهود عيان، إن حافلتين نوافذهما معتمة غادرتا سجنا في العاصمة الروسية موسكو، السبت، برفقة الشرطة وعلى متنهما عدد غير محدد من الأشخاص وسط توقعات ببدء تنفيذ تبادل كبير للسجناء بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه قال نيكولاي بولوزوف محامي البحارة الأوكرانيين الـ24 الذين أسرتهم روسيا العام الماضي في مواجهة مباشرة بين موسكو وكييف: "بحسب معلوماتي هم في حافلة جميعهم"، موضحا أنه يتوقع أن يصلوا إلى أوكرانيا "في الساعات المقبلة" في إطار عملية تبادل السجناء بين البلدين.

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وتزايدت التوقعات بشأن تبادل السجناء الذي قال عنه زعماء الدولتين في الأيام الماضية إنه وشيك.. ولم يتضح بعد عدد السجناء الذين سيشملهم التبادل.

كما أعلن التلفزيون الحكومي الروسي أن الاستعدادت بدأت لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونشر لقطات لحافلات تغادر سجن ليفورتوفو في موسكو.

وأعلنت الشبكة الإخبارية "روسيا 24" أن "الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادات لتبادل أسرى" وشوهدت حافلتان تغادران وسط حماية كبيرة للشرطة، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الخميس، إن المحادثات مع أوكرانيا بشأن تبادل السجناء اكتملت، ما يمهد الطريق أمام البلدين لتطبيع العلاقات وإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات.

يذكر أن روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014، وتفجر التوتر بين الجارتين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعدما احتجزت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها بمضيق كيرتش.

واعترضت روسيا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 3 سفن حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأسود إلى بحر آزوف وأسرت 24 بحارا على متنها.