سلام السودان وحصار الإخوان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت 7 سبتمبر/أيلول 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: مصادر لـ"العين الإخبارية": الكويت تعتزم تسليم 86 إخوانيا لمصر، و"السلام والاقتصاد".. تحديات سودانية تنتظر كفاءات حمدوك، وتحذيرات ألمانية من تزايد استهداف الصحفيين في تركيا‎، وبولتون: إيران لن تحصل على أي إعفاء من العقوبات، وأسبوع السعودية والإمارات.. "شراكة الخندق الواحد" تهزم مكائد الشر، واستمرار مسلسل نقض العهود.. إيران تقلص من جديد الالتزامات النووية، وكاتب تركي: حزب باباجان ينطلق الشهر الجاري وجول من مؤسسيه.

Advertisements

كما تقرأون: لماذا طالت الأزمة الليبية؟.. خبراء يجيبون "العين الإخبارية"، والسعودية: الحكومة السودانية الجديدة تحقق تطلعات الشعب، ومحمد بن زايد يستقبل عضوين بالشيوخ الأمريكي ومسؤولا أمميا، والسودان يرحب بوقف تجميد عضويته بالاتحاد الأفريقي، وحداد بزيمبابوي حتى تشييع موجابي في جنازة لم يعلن موعدها، وصافرات الإنذار تدوي بمستوطنات غزة.. وطائرات الاحتلال تستهدف القطاع.

وفي الاقتصاد تطالعون: شركات نفط أمريكية تخفض العمالة تحسبا لسنوات من انخفاض الأسعار، وميركل من بكين: أهلا بالاستثمارات الصينية بألمانيا، وأسطول سيارات زائدة يفضح إهدار حزب أردوغان المال في إسطنبول، وأمريكا: الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الشكوك التجارية، ومؤشرات وول ستريت الرئيسية تنهي الأسبوع على مكاسب، والنفط يرتفع بعد تصريحات المركزي الأمريكي بدعم النمو، والأسهم الأوروبية تصعد بدعم تعزيز الإقراض المصرفي في الصين.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الرأي والرياضة والثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع اضغط هنا

