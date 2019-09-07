مصدر لـ"العين الإخبارية": شكري في السودان الإثنين مبعوثا للرئيس المصري

علمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيصل إلى السودان الإثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكانت القاهرة قد استضافت اجتماعات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية للتباحث حول تطور العملية السياسية في السودان والعمل على حل القضايا الخلافية.

وقال المصدر إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيصل كمبعوث رئاسي إلى الخرطوم، للقاء رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأضاف المصدر بالخارجية المصرية أن المبعوث الرئاسي سيجري مناقشات حول ملف السلام والقضايا الثنائية بين البلدين.

وكانت مصادر لـ"العين الإخبارية" كشفت نهاية الأسبوع الماضي أن المفاوضات السودانية لإحلال السلام في دارفور ومنطقتي "جنوب كردفان والنيل الأزرق" التي تستضيفها "جوبا" خلال الأيام المقبلة ستكون برعاية دول جوار السودان بجانب دولتي الإمارات والسعودية.

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وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن قادة الحركات المسلحة في المنطقتين ودارفور "عدا عبدالواحد نور" وافقوا على مقترح رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت باستضافة جوبا لمحادثات السلام مع الحكومة الانتقالية.

ويأتي وصول شكري إلى الخرطوم عقب ساعات من انتهاء زيارة المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك الذي بدأ زيارة إلى الخرطوم الجمعة استغرقت يومين.

وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي كشف لـ"العين الإخبارية" دخول مبعوث سلفاكير في اجتماعات مكثفة بالخرطوم مع قيادات رفيعة بالدولة.





وحددت وثائق الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فترة 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام في دارفور والنيل الأزرق من خلال التفاوض مع القوى المسلحة.

وتوافقت قوى إعلان الحرية والتغيير مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على القائمة النهائية للوزراء التي تضم 20 اسماً بينهم اثنان للمكون العسكري وهما وزيرا "الدفاع والداخلية".