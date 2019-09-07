قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها للحوار والحسم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها للحوار كما وقفت معها في دعوتها للحسم.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر،السبت، إن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيد سعودية أمينة.
وشدد على أن السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، مؤكدا أن استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة.
وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش قد أكد في وقت سابق أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح.
وأضاف قرقاش أن "مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".
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