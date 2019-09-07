المستشارة الألمانية: حماية المناخ مشكلة عالمية

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المجتمع الدولي إلى المضي قدماً على نحو مشترك في حماية المناخ.



وقالت ميركل، اليوم السبت، أمام طلاب جامعة هواتشونغ، في مدينة ووهان بشرق الصين، إن "الجميع تسبب في تغير المناخ"، مضيفةً أنه لذلك يتعين على الجميع الاهتمام بالأمر.

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وذكرت ميركل، أن المجتمع الدولي يعتمد على أن تقدم الصين إسهاماً مهماً في ذلك الصدد نظراً لحجمها وقوة اقتصادها، مؤكدة أن ألمانيا تسعى إلى تحقيق الحيادية المناخية بحلول عام 2050.

وأشارت ميركل إلى أن هناك قواعد مشتركة لا غنى عنها في ظل العولمة، موضحةً أنه هناك حاجة إلى التصرف المشترك وليس إلى الحمائية التجارية، على سبيل المثال. وقالت المستشارة: "الحمائية تضرنا جميعاً في النهاية"، وأكدت ضرورة اتباع سياسة تراعى المصالح القومية والدولية معاً.

وأضافت أن الصين تقدم الدليل على أن النظام التجاري متعدد الأطراف مُجد، مشيرة إلى أن ملايين المواطنين وجدوا مخرجاً من الفقر في الصين بفضل ذلك. وقالت أيضاً، إن "الصين تعتبر اليوم من أهم الدول المؤثرة في السياسة الدولية، وإن هذا يعني أيضاً مسؤولية تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون".

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الثانية عشرة التي تقوم بها المستشارة الألمانية للصين. وبزيارة مدينة ووهان في إقليم خوبي، تكون ميركل قد زارت نصف أقاليم الصين.