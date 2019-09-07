التلفزيون الحكومي الروسي يعلن عن تحضيرات لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 كشف التلفزيون الحكومي الروسي، أن الاستعدادت بدأت، اليوم السبت، لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونشر لقطات لحافلات تغادر سجن ليفورتوفو في موسكو.

Advertisements وأعلنت الشبكة الإخبارية "روسيا 24"، أن "الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادت لتبادل أسرى". وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس حافلتين تغادران وسط حماية كبيرة للشرطة، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة. Advertisements Advertisements

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