قرقاش: الإمارات تقف مع المملكة في الدعوة للحوار كما وقفت في الدعوة للحسم

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السبت 7 سبتمبر 2019
قرقاش
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
عبر وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، عن وقوف أبو ظبي إلى جانب المملكة في الدعوة إلى الحوار بمدينة جدة.
وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، أيلول 07، 2019: تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الامارات الى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة.
وأضاف الوزير الإماراتي: التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.
ودعت المملكة العربية السعودية أطراف الصراع في جنوب اليمن إلى حوار فوري ومن دون تأخير في جدة.
وتلبية للدعوة السعودية، وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الأسبوع قبل الماضي، إلى مدينة جدة، لكن الحكومة الشرعية، المخترقة من الإخوان، رفضت الجلوس مع الانتقالي.
ورأى محللون أن هذا الرفض قد يعيد التوتر إلى المدن الجنوبية مرة أخرى.
وبحسب المحللين فإن الأمور ستظل على حالها مادام أن قرار الشرعية مختطف بيد الإخوان.
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