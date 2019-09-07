نصار: الاصلاح الاداري اساس في المؤسسة الفاشلة التي اسمها مؤسسة كهرباء لبنان

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب انيس نصار الى ان مشكلة المشاكل هي ​الكهرباء​ وهي اساس العجز في ​الموازنة​، ونحن قمنا بمؤتمر حول ذلك وقدمنا ورقة اصلاحية، واكد ان الاصلاح الاداري اساس في المؤسسة الفاشلة التي اسمها ​مؤسسة كهرباء لبنان​، والمطلوب تعيين مجلس ادارة وتعيين الهيئة الناظمة.

ودعا نصار في حديث تلفزيوني، الى خصخصة القطاعات غير المنتجة، واوضح انه لغاية اليوم هناك خطة كهرباء الا ان تنفيذ هذه الخطة ليس شفافا حتى هذه اللحظة. ولفت الى ان المناقصات تنفذ بالتراضي وغيرها، ومن الصعب جدا على الذي خلق الفساد ​محاربة الفساد​، ولذلك كان هناك طرحا جديا من قبل رئيس حزب القوات تشكيل حكومة تكنوقراط لادارة شؤون البلد في هذه المرحلة.

ودعا الى وضع الية للتعيينات، وتقديم السيرة الذاتية قبل اي تعيين يحصل.