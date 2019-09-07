بطيش: نريد معرفة كل التفاصيل حول مرفأ بيروت وسنطرح الموضوع على الحكومة

لفت وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في حديث اذاعي الى أن "​الوضع الاقتصادي​ هو نتيجة تراكمات منذ 27 سنة وعدم وجود استراتيجيات وبناء الاقتصاد على الريع"، مؤكدا أنه "يجب العودة الى الانتاج وقد باشرنا بهذا الموضوع مع ضبط للمالية العامة".

واشار الى أننا "نقوم بمكافحة التهريب والتهرب الضريبي والاجراء الاخير هو تخفيض ​العجز المالي​"، لافتا الى أننا "قدمنا ورقة اقتصادية الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، ومشددا على أننا "نريد تخفيض العجز والالتزام بسقف تحويلات الخزينة".

وفي موضوع ​الكهرباء​، أكد أن "​وزارة الطاقة​ تركز على تخفيض الهدر الفني والغير الفني وتحسين الجباية".

وبموضوع المرفأ، شدد على أن "​التفتيش المركزي​ يقوم بزيارات مفاجئة الى الاهراءات وما يهمنا هو وجود الشفافية التامة، ولكن الموضوع ابعد من الاهراءات هو موضوع ​مرفأ بيروت​ ونريد ان نعرف كل التفاصيل حوله"، مؤكدا "وجود فروقات بالاسعار بين مرفأ بيروت و​مرفأ طرابلس​ وهذا الامر سأطرحه على طاولة ​مجلس الوزراء​".