النشرة: مدارس وكالة "الأونروا" في لبنان بدأت أول يوم دراسي للعام

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان مدارس وكالة "الأونروا" في لبنان بدأت أول يوم دراسي للعام 2019 – 2020 في مدارسها، على وقع اعاتصامات واضاربات واغلاق بعض المدارس إحتجاجا على قرار "الأونروا" دمج مدرسة "طبريا" مع ثانوية "القسطل" في مخيم "الجليل" شرق لبنان، ومدرسة "كوكب" مع مدرسة "البطوف" في مخيم البداوي شمال لبنان.
وقد شارك في الاعتصام، اضافة الى الطلاب وذويهم، ممثلون عن القوى الفلسطينية واللجان الشعبية الذين طالبوا ادارة الاونروا التراجع عن قراراتها في عملية الدمج التي يعتبرونها بداية سلبية على الطلاب والأهالي والمجتمع المحلي وعلى المعلمين وإدارات المدارس.
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