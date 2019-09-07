النشرة: مدارس وكالة "الأونروا" في لبنان بدأت أول يوم دراسي للعام

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان مدارس وكالة "​الأونروا​" في ​لبنان​ بدأت أول يوم دراسي للعام 2019 – 2020 في مدارسها، على وقع اعاتصامات واضاربات واغلاق بعض ​المدارس​ إحتجاجا على قرار "الأونروا" دمج مدرسة "طبريا" مع ثانوية "القسطل" في مخيم "الجليل" شرق لبنان، ومدرسة "كوكب" مع مدرسة "البطوف" في ​مخيم البداوي​ ​شمال لبنان​.

وقد شارك في الاعتصام، اضافة الى ​الطلاب​ وذويهم، ممثلون عن ​القوى الفلسطينية​ و​اللجان الشعبية​ الذين طالبوا ادارة ​الاونروا​ التراجع عن قراراتها في عملية الدمج التي يعتبرونها بداية سلبية على الطلاب والأهالي والمجتمع المحلي وعلى المعلمين وإدارات المدارس.