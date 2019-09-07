وزيرة الدفاع الفرنسية: باريس وواشنطن تتشاركان حماية أوروبا من الإرهاب

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن "باريس وواشنطن تتشاركان في حماية أوروبا من الإرهاب"، لافتة إلى أن "العلاقات بين الولايات وفرنسا جيدة للغاية".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، شددت بارلي على أنه "يجب على الجميع الإلتزام بأمن الملاحة في الخليج، ونسعى مع الأميركيين لتحسين وضع الأمن في الخليج"، موضحة أنها أكدت "هذا الالتزام خلال النقاش مع وزير الدفاع الأميركي".
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