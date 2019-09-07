وزيرة الدفاع الفرنسية: باريس وواشنطن تتشاركان حماية أوروبا من الإرهاب

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، ​فلورانس بارلي​، أن "​باريس​ و​واشنطن​ تتشاركان في حماية أوروبا من ​الإرهاب​"، لافتة إلى أن "العلاقات بين الولايات و​فرنسا​ جيدة للغاية".

وخلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، شددت بارلي على أنه "يجب على الجميع الإلتزام بأمن الملاحة في ​الخليج​، ونسعى مع الأميركيين لتحسين وضع ​الأمن​ في الخليج"، موضحة أنها أكدت "هذا الالتزام خلال ​النقاش​ مع وزير الدفاع الأميركي".