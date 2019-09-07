أنور قرقاش: السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة

أشار وزير ​الدولة​ ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ في تصريح الى أن "​السعودية​ تقود ​التحالف العربي​ بكل صبر وحنكة واستجابة الإمارات إلى "دعوة الحزم" وطدت شراكة إقليمية راسخة".

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