اسبر: نعمل على حرية الملاحة في الخليج وندعو الدول للانضمام إلينا لردع انتهاكات إيران

اشار ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر الى اننا نعمل على حرية الملاحة في ​الخليج​ وندعو الدول للانضمام إلينا لردع انتهاكات ​إيران​، واكد ان ​الأمن​ البحري أولوية لنا وسنمنع تهديدات إيران و​الصين​.

ولفت اسبر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية في باريس، الى انه ليس متفاجئاً من إعلان إيران انتهاكها للاتفاق النووي فقد انتهكوا اتفاقات من قبل.

واعتبر ان الاتفاق السياسي هو الحل الأمثل في ​أفغانستان​، وهو أمر أساسي يضمن أمننا ويمهد الطريق لهم لتحقيق مستقبل زاهر.