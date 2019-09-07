وهاب: لا امكانية لضبط الحدود من دون لجنة أمنية سورية لبنانية لضبطها

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "‏لا إمكانية لضبط الحدود دون إنشاء لجنة أمنية سورية لبنانية لضبطها فالمكابرة السخيفة التي يمارسها البعض لم تعد مجدية الحدود متداخلة وضبطها من جانب واحد مستحيل".

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