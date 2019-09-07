تيمور جنبلاط في ضيافة باسيل في منزله في اللقلوق

حلّ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ضيفاً على الوزير جبران باسيل في منزله في اللقلوق، بحضور النائب سيزار أبي خليل.
ولفت ابي خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان اللقاء في اللقلوق محورُه بناء المستقبل لشبابنا معاً على أسس الشراكة في السياسة والإدارة والإنماء.
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