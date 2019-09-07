تيمور جنبلاط في ضيافة باسيل في منزله في اللقلوق

حلّ رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب تيمور جنبلاط ضيفاً على الوزير ​جبران باسيل​ في منزله في ​اللقلوق​، بحضور النائب ​سيزار أبي خليل​. ولفت ابي خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان اللقاء في اللقلوق محورُه بناء المستقبل لشبابنا معاً على أسس الشراكة في ال​سياسة​ والإدارة والإنماء.

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