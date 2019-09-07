اشار وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "اكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية عم نسمع العودة الى نغمة الـ150 معبرا غير شرعي، هذا غير صحيح وغير مسوؤل ولا يساعد الجهد المبذول للحد من التهريب على اختلاف انواعه عبر كل المعابر ولاسيما الأساسية منها، لكن البعض بيصحا متأخر و مُضلٌل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: اكبر عملية تضليل للرأي العام العودة الى نغمة الـ150 معبرا غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.