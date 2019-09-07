شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"صحة البرلمان": ندعم مطالب العاملين بالتمريض بزيادة بدل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية، ضرورة العمل على تنمية وتطوير مهارات التمريض، ودعم هذه المنظومة.

وقال "حمودة"، إن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تدعم مطالب العاملين فى مجال التمريض، ومنها إعادة النظر فى زيادة بدلات العدوى والنوبتحيات والاغتراب، وضرورة إعادة النظر فى سياسة توزيع التمريض، بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقًا للمناطق التى تعانى من عجز شديد.

وأشار إلى ضرورة وضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض، وتوضيح آليات مضاعفة أعدد هيئة التمريض وفقا للمستهدف، خاصة أن هناك محافظات فيها مستشفيات ووحدات صحية تعانى من عجز كبير فى أعداد التمريض.