انطلاق فعاليات المؤتمر الكشفي العربي بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين المنعقد بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ وذلك بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

ويقام المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للحركة الكشفية، تحت شعار "تنمية واستدامة" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 16 دولة عربية خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري.

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ويتناول الموضوع الرئيسي للمؤتمر، إسهام الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، بمشاركة الوفود الممثلة للجمعيات والهيئات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية، والمعتمدين من جمعياتهم أو هيئاتهم الكشفية الوطنية بحد أقصى 6 أعضاء.

كما يشهد المؤتمر حضور عددًا من المراقبين بينهم رئيس وأعضاء اللجنة الكشفية العربية، وممثل عن جامعة الدول العربية، كما يشارك في منتدى الشباب اثنين عن كل جمعية وهيئة كشفية وطنية، بجانب 3 أعضاء شباب بصفة مراقبين.

وتتضمن اختصاصات المؤتمر تحقيق أهداف الإقليم وانتخاب اللجنة الكشفية العربية، وتعديل النظام الأساسي وقبول العضوية بالإقليم أو تعليقها أو الغائها، واعتماد السياسة العامة للحركة في الوطن العربي، والتقارير التي تقدمها اللجنة والحسابات المالية الختامية حتى نهاية السنة المالية التي تسبق المؤتمر، وتحديد قيمة الاشتراك السنوي للهيئات ومكان وزمان عقد المؤتمرات والمخيمات والأحداث الكشفية العربية.