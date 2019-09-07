حقيقة جمع تبرعات إجبارية من المواطنين بوحدة محلية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور ورقي عبارة عن إعلان من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بصدور قرار من المجلس التنفيذي للمركز والمدينة، بجمع تبرعات من المواطنين، بصورة رسمية على الشكاوى والطلبات التي تقدم للوحدة المحلية، تحصل لصالح صندوق خدمات مجلس المدينة.

تضمن القرار قبول تبرعات تلقائية بمبلغ 50 جنيهًا لصالح صندوق خدمات المدينة عن كل شكوى، ومبلغ مثله عن طلب توصيل مرافق، و500 جنيه عن كل طلب ترخيص داخل المدينة، و300 جنيه عن كل طلب ترخيص خارج المدينة، و10 آلاف جنيه عن مشروع تقسيم أراضي داخل حيز عمراني، و5 آلاف جنيه عن مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلي لصالح المواطن.

وفي السياق أكد أحمد عبد الرحيم عبده، وكيل نقابة المحامين الفرعية السابق بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يفترض جمع التبرعات اختياريًا وليس إجباريًا، ولو ثبت إنه إجباريًا من حق المواطن التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد من أصدر القرار، قبل النيابة الإدارية.

Advertisements

وأضاف المحامي، أن جمع التبرعات إجباريًا مخالف لأحكام القانون، والدستور، لأنه لا يفرض رسم أو ضريبة إلا من خلال نص قانوني، والقانون لا يصدر إلا من المشرع.

من جانبها قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قرار التبرعات صادر عن المجلس التنفيذي لمركز ومدينة سيدي سالم، وليس إجباريًا كما يظنه البعض والقرار خاص بأصحاب الشكاوى والمصالح الشخصية ضد آخرين، وليس لأصحاب الشكاوى العامة في مختلف المرافق.

وأضافت أن هناك نفس القرار صادر في وحدات محلية أخرى بينهم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وجرى تنفيذه هناك منذ عامين ماضيين، والأمر يعود لصدور قرار من الإدارة المحلية حول دعم وتمويل صندوق الخدمات، ومشروعات ذات نفع عام، من خلال قبول الهيبات والتبرعات التلقائية.