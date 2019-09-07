بدء الاستعدادات لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ف ب):

أعلن التلفزيون الحكومي الروسي، اليوم السبت، أن الاستعدادت بدأت السبت لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونشر لقطات لحافلات تغادر سجن ليفورتوفو في موسكو.

وأعلنت الشبكة الإخبارية "روسيا 24" أن "الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادت لتبادل أسرى". شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس حافلتين تغادران وسط حماية كبيرة للشرطة، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين اعلن الخميس أن تبادلا "كبيرا" للأسرى سيجري بين البلدين دون تحديد موعد.

وقال إن هذا الاجراء سيكون "خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين بعد وصول الممثل السابق فولوديمير زيلينسكي إلى سدة الحكم في مايو.

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لكن موسكو تلاقي صعوبة في الاتفاق مع كييف على أسماء الأسرى الذين ستشملهم هذه العملية.

والأسبوع الماضي ذكر الاعلام أن عملية تبادل باتت وشيكة وأن بعض السجناء الاوكرانيين نقلوا من سجنهم إلى سجن ليفورتوفو في موسكو. لكن يبدو أن الاستعدادات توقفت.

ولم يعرف في هذه المرحلة السجناء المشمولين بهذا القرار.

وأشهر سجين أوكراني في روسيا هو الناشط السياسي أوليغ سينتسوف (43 عاما) الذي اوقف في 2014 وحكم عليه بالسجن 20 عاما في معسكر في المنطقة الروسية القطبية بتهمة "التحضير لهجمات إرهابية" بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وبين السجناء الآخرين الذين قد تتم مبادلتهم 24 بحارا أوكرانيا أسرتهم روسيا قبالة شبه جزيرة القرم في نوفمبر في أخطر مواجهة مباشرة بين البلدين منذ سنوات.