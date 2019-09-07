بالصور.. وفاة 5 أشخاص من أسرة واحده في حادث بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولي الجديد، بنطاق مدينة أبورديس.

تلقى اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الدولي، بالقرب من مدخل مدينة أبورديس، أسفر عن وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة كانوا يستقلون السيارة الملاكي، وإصابة 4 عمال كانوا في صندوق السيارة النصف نقل.

جرى الدفع بسبعِ سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث لنقل المصابين والمتوفين لمستشفى أبورديس، ومنها لمستشفى طور سيناء العام.