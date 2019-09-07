ضبط مضيفة طيران أثناء محاولة تهريب أجهزة إضاءة تصوير سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ):
أحبطت جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائي حاولت مضيفة بإحدى شركات الطيران القيام بها بالمخالفة لقانون الجمارك .
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بإحدى شركات الطيران وبسؤال المضيفة التي فازت بلقب ملكة جمال سابقا بإحدى مسابقات الشركات السياحة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها وأقرت بأنها قد سافرت بها من القاهرة وتم اثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر.
وبمراجعة جواز السفر الخاص بها تبين وجود توقيع أحد مأموري الجمرك وإثبات 3 أجهزة اضاءة سينمائية وحواملها على أحد صفحات جواز سفرها.. ولكن مأمور الجمرك استدعى زميله الذي وقع على الجواز فأكد أنه لا علاقة له بالتوقيع الموجود بجواز السفر وأنه مزور وليس توقيعه .
وبمواجهة المضيفة أقرت بأنها ووقعت على الجواز بدلا من مأمور الجمارك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية .
وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.
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