أمريكا تجري 4 تجارب للصاروخ الباليستي

أعلنت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، أن البحرية الأمريكية أجرت أربع تجارب إطلاق للصاروخ الباليستي "ترايدنت 2 دي 5" الذي يمكن أن يحمل رؤوسا نووية.

وجاء في البيان أن البحرية الأمريكية أجرت أربع عمليات إطلاق مبرمجة لصاروخ "ترايدنت 2 دي 5" غير

المسلح من السفينة الأمريكية نبراسكا(SSBN-739) وهي غواصة صاروخية من طراز أوهايو قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.

تمت عمليتي إطلاق الأولى في4 سبتمبر والثانية في 6 سبتمبر، قبل شروق الشمس.

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وأضاف البيان، أن اختبارات الصواريخ لم تُنفذ استجابة لأي حدث في العالم.

وتشير هذه الاختبارات الجديدة إلى أن العدد الإجمالي لإطلاقات ترايدنت 2 يصل إلى 176 منذ دخول الصاروخ الخدمة مع البحرية الأمريكية في عام 1979.

يعد ترايدنت 2 هو الصاروخ الوحيد القادر على حمل رأس نووي تمتلكه القوات البحرية الأمريكية والبريطانية في ترساناتها.